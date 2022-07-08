На Косинском шоссе и эстакаде увеличат разрешенную скорость

"Вот почему Косинское шоссе отлично подходит (для увеличения скорости. – Прим.ред.): это хорошо освещенная дорога с тремя полосами в каждом направлении, с широким обзором и разделительными барьерами от СВХ до улицы Салтыковской, здесь нет регулируемых перекрестков,пересечений, на маршруте мало пешеходов и есть регулируемый переход, теперь у Косинского шоссе есть продолжение в виде скоростной магистрали – СВХ", – говорится в сообщении.