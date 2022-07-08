В Парке Горького начал работу третий форум «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW) – ключевое событие в сфере креативных индустрий.
Деловую программу открыло пленарное заседание «Новое время – новые правила креативного сектора». Представители творческих отраслей и власти обсудили гарантии от государства для креативных индустрий, импортозамещение и точки роста, перспективы развития IT и креативного сектора как стратегического ядра экономики, трансформацию систем управления креативным сектором в регионах и переход от модели потребления к созиданию, сообщает «Вечерняя Москва».
«Российская креативная неделя» – своеобразный креативный коллайдер и возможность для нас, представителей креативных индустрий, раз в год творчески столкнуться и создать новую энергию для развития индустрий, для себя, своих семей и страны в целом», – заметила директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова.
Она выразила благодарность креативному бизнесу за поддержку форума на протяжении трех лет.
Организаторами и активными участниками форума в этом году стали Роскультцентр, АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз, Президентский фонд культурных инициатив.