«Российская креативная неделя» – своеобразный креативный коллайдер и возможность для нас, представителей креативных индустрий, раз в год творчески столкнуться и создать новую энергию для развития индустрий, для себя, своих семей и страны в целом», – заметила директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова.