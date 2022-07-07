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1 час назад

Станция "Павелецкая" Замоскворецкой линии метро работает штатно

Москва24

Станция метро "Павелецкая" Замоскворецкой линии работает штатно, сообщили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Станция "Павелецкая" Замоскворецкой линии метро работает штатно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Станция "Павелецкая" Замоскворецкой линии работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что вестибюль станции подтопило из-за сильного ливня. Воду оперативно убрали сотрудники метрополитена. Также она уходила в дренажную систему.

Еще один инцидент из-за сложных погодных условий произошел на участке Замоскворецкой линии из-за деревьев, которые склонились над путями. Для движения между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово" курсировали компенсационные автобусы.

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