Станция "Павелецкая" Замоскворецкой линии метро работает штатно

"Станция "Павелецкая" Замоскворецкой линии работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что вестибюль станции подтопило из-за сильного ливня. Воду оперативно убрали сотрудники метрополитена. Также она уходила в дренажную систему.

Еще один инцидент из-за сложных погодных условий произошел на участке Замоскворецкой линии из-за деревьев, которые склонились над путями. Для движения между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово" курсировали компенсационные автобусы.