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21 минуту назад

Прогноз погоды: МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Москве

ТАСС

Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве с полудня четверга, экстренное предупреждение об этом распространил столичный главк МЧС РФ.

МЧС предупредило о грозе в Москве
Фото: ТАССТАСС

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 12:00 часов до конца суток 7 июля в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с", - сказали в МЧС.

В ведомстве посоветовали автомобилистам при непогоде снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендовано обходить стороной шаткие конструкции.

Синоптики Гидрометцентра РФ называют такую погоду потенциально опасной и потому окрасили Московский регион на прогностических картах в желтый цвет - средний в колористической шкале метеорологических предупреждений. Согласно их прогнозам, в течение дня воздух в мегаполисе должен прогреться до плюс 30 градусов, по области - до плюс 31 градуса. Предстоящей ночью ожидается облачная с прояснениями погода, не исключен местами дождь с грозой при температуре до плюс 18 градусов. Днем в пятницу синоптики ждут 24-26 градусов выше нуля, по области - до плюс 28 градусов.

Новости Москвы,МЧС России,Росгидромет,
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