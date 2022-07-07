МЧС предупредило о грозе в Москве

"По прогнозам синоптиков Росгидромета , в период с 12:00 часов до конца суток 7 июля в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с", - сказали в МЧС.

Синоптики Гидрометцентра РФ называют такую погоду потенциально опасной и потому окрасили Московский регион на прогностических картах в желтый цвет - средний в колористической шкале метеорологических предупреждений. Согласно их прогнозам, в течение дня воздух в мегаполисе должен прогреться до плюс 30 градусов, по области - до плюс 31 градуса. Предстоящей ночью ожидается облачная с прояснениями погода, не исключен местами дождь с грозой при температуре до плюс 18 градусов. Днем в пятницу синоптики ждут 24-26 градусов выше нуля, по области - до плюс 28 градусов.