Собянин: Москва продолжит поддерживать креативные индустрии

Москва продолжит оказывать поддержку креативным индустриям, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с представителями креативной отрасли.

Фото: ТАСС ТАСС

В четверг первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и мэр Москвы приняли участие в мероприятиях Российской креативной недели, которая проходит в ЦПКиО им. Горького. Они посетили павильон "Created in Moscow", где пообщались с представителями креативных индустрий.

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"Огромное вам спасибо за то, что вы прикладываете свое умение, профессионализм, свое сердце в создание уникальных проектов, которые двигают наши креативные индустрии, и не только креативные индустрии, но и промышленность, производство, товарооборот и потребление. Это очень важная история, важные креативные услуги, которыми интересуется миллионы людей. Без этого невозможно представить современную цивилизацию, современный город и страну", - сказал Собянин.

Он отметил, что практически все отрасли сталкиваются с определенными вызовами из-за санкций, но город будет продолжать создавать возможности для развития бизнеса.

"Сегодня мы находимся, практически все эти отрасли, в определенных вызовах, сложностях и санкциях, но на то вы и креативные индустрии, чтобы придумывать выходы из этого, создавать новые возможности, а мы будем вас поддерживать", - сказал Собянин.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, в Москве действуют свыше 100 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере креативной индустрии. Общая выручка этих организаций превышает 4 трлн рублей. В организациях креативного сектора экономики занято 453 тыс. человек, а с учетом людей творческих профессий, работающих в других отраслях, общая занятость в креативных профессиях составляет 1,1 млн человек (порядка 13% всех занятых в столице). Крупнейшими работодателями являются отрасли разработки программного обеспечения и видеоигр, реклама, издательская деятельность, архитектура, мода, кино и анимация.

Поддержка от властей

Сегодня Москва предлагает креативным предпринимателям образовательную, консультационную и финансовую поддержку. В частности, до 28 июля кинопрокатчики могут подать заявку на получение прямых выплат из городского бюджета на компенсацию: 100% затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных с 1 января по 31 мая 2022 года, и до 50% затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных начиная с 1 июня 2022 года. На данный момент поступили заявки от 18 компаний, которым принадлежат свыше 120 кинотеатров по всей стране (половина из них - в Москве). Таким образом, сегодня почти половина кинотеатров Москвы подали заявки на получение финансовой поддержки. Среди крупных компаний - "Каро фильм", "Синема стар", "Киномакс", "Синема парк". Кроме того, крупнейшие сети кинотеатров получили гранты на продвижение отечественных фильмов.