Знаменитый дом Юшкова отреставрируют

В столице началась реставрация знаменитого памятника московского классицизма — дома Юшкова. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Здание находится по адресу: Мясницкая улица, дом 21 строение 1. Оно имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Сейчас там располагается Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

«Дом Юшкова — одна из архитектурных доминант популярной у горожан и туристов Мясницкой улицы. Здание построили в конце XVIII века. Последнюю реставрацию проводили 30 лет назад. Сейчас специалистам предстоит выполнить большой объем работ. Чтобы восстановить элементы декора, они изучили архивные документы и фотографии», — сказала Наталья Сергунина.

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В доме приведут в порядок балюстраду, двери и окна, кровлю, систему водостока, кирпичную кладку и обновят покрытие стен. Специалисты расчистят все белокаменные поверхности (колонны, мощение лоджии-полуротонды, цоколь, подоконные доски, венчающий карниз). Работы завершатся в 2024 году.

В доме Юшкова можно увидеть лестницы конца XVIII века, мраморный камин XIX века, фрагменты потолочной росписи, колонны, лепной декор, относящийся к XVIII–XIX векам.

История дома Юшкова

Здание на Мясницкой улице построили по проекту архитектора Василия Баженова для генерал-поручика Ивана Юшкова. Главный усадебный дом состоит из двух четырехэтажных корпусов (нижний этаж — цокольный полуподвальный), сходящихся под прямым углом. Фасады дома выходят на Мясницкую улицу и Бобров переулок. На уровне третьего и четвертого этажей находится угловая полуротонда с ионической колоннадой.

Использование архитектурного приема с угловой полуротондой было продиктовано новыми градостроительными требованиями к преобразованию Москвы. Красные линии городского плана на перекрестках предписывали скругление углов. Фасады жилых домов, выходивших теперь прямо на улицу, отражали престиж их владельцев. Подобные постройки в Москве стали известны как наугольные дома.

После смерти Ивана Юшкова недостроенный дом перешел к его вдове. Затем имение унаследовал их сын Петр Юшков. Дом достроили уже при нем. К 1830-м годам владелец разорился и стал сдавать помещения в аренду. Там открылся винный магазин и контора по продаже бумажных полотен.

В 1838 году один из залов сняло для размещения рисовальных классов Московское художественное общество. Предположительно, в 1844 году оно полностью выкупило здание за 35 тысяч рублей серебром. С 1865 года в училище стали преподавать и зодчество. Учебное заведение получило статус высшего в 1896 году. В конце ХIХ века к дому Юшкова в Боброве переулке пристроили четырехэтажное учебное здание, а в начале XX века во дворе училища возвели два восьмиэтажных корпуса для профессорско-преподавательского состава и студентов. В эти же годы по чертежам архитектора Николая Курдюкова во дворе построили здание выставочного зала. Его застекленную крышу проектировал конструктор Владимир Шухов.