Власти Москвы выставили на торги землю в промзоне "Теплый Стан"

Власти Москвы выставили на торги право на редевелопмент участка в промзоне "Теплый стан", сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

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"Победитель получит право реорганизовать участок бывшей промзоны “Теплый стан” и разместить там современные промышленные предприятия и общественно-деловые объекты. Подать заявку на участие предприниматели могут до 11 августа, торги назначены на 22 августа", - говорится в сообщении.

Как указывается в нем, объем инвестиций в редевеломпент участка оценивается в 17 миллиардов рублей, ожидаемые поступления в городской бюджет - 1,5 миллиарда рублей в год.

Сейчас выставленная на торги территория занята складами, автомастерскими и стоянками спецтехники.