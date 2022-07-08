Власти Москвы выставили на торги землю в промзоне "Теплый Стан"

Власти Москвы выставили на торги право на редевелопмент участка в промзоне "Теплый стан", сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
"Победитель получит право реорганизовать участок бывшей промзоны “Теплый стан” и разместить там современные промышленные предприятия и общественно-деловые объекты. Подать заявку на участие предприниматели могут до 11 августа, торги назначены на 22 августа", - говорится в сообщении.
Как указывается в нем, объем инвестиций в редевеломпент участка оценивается в 17 миллиардов рублей, ожидаемые поступления в городской бюджет - 1,5 миллиарда рублей в год.
Сейчас выставленная на торги территория занята складами, автомастерскими и стоянками спецтехники.
Программа редевелопмента столичных промзон "Индустриальные кварталы" предполагает комплексное развитие 2 тысяч гектаров неиспользуемых территорий. Ее градостроительный потенциал оценивается в 35 миллионов квадратных метров. Планируется, что реализация проекта позволит Москве получить около 550 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей бюджетных поступлений, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 7 триллионов рублей.