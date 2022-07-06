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40 минут назад

Москва стала самым популярным городом для командировок

Вечерняя Москва

Москва стала самым популярным направлением для деловых командировок в первую половину 2022 года. Об этом сообщили аналитики tutu.ru в среду, 6 июля.

Москва стала самым популярным городом для командировок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо столицы, больше всего командировок с начала года было совершено в Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Красноярск.

— Также в топ-10 направлений по итогам первого полугодия вошли Тюмень, Нижний Новгород, Сочи, Краснодар и Уфа. Данные представлены суммарно по бронированиям авиабилетов, ж/д билетов и отелей, — добавили в tutu.

Среди зарубежных направлений для командировок наиболее востребованными оказались Минск, Ташкент, Ереван, Стамбул, Алматы, Нур-Султан, Бишкек, Дубай, Гомель и Брест.

До этого директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, куда могут выехать на отдых россияне на машине и какие туристические направления будут пользоваться популярностью в этом году.

Он отметил, что популярным направлением в этом году станут страны СНГ, которые граничат непосредственно с РФ. Это Белоруссия и Казахстан, Киргизия и Абхазия, а также Южная Осетия. Есть возможность добраться на машине и до стран Прибалтики, но на сегодняшний день есть сложности с визовыми вопросами.

Новости Москвы,Александр Осауленко,
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