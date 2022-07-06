Станцию «Нагатинский Затон» БКЛ подключили к электросетям

Общая протяженность двух кабельных линий мощностью 20 киловатт составляет почти пять километров.

Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Станцию «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро подключили к электросетям. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжается масштабная работа по обеспечению надежного энергоснабжения новых объектов транспортной инфраструктуры города. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по обеспечению электроснабжения станции БКЛ “Нагатинский Затон”. Проложили две кабельные линии мощностью 20 киловатт общей протяженностью почти пять километров, что позволяет создать резерв и избежать возможных отключений в случае технологического нарушения», — уточнил он.

Новые электросети среднего напряжения 20 киловатт позволяют увеличить пропускную способность распределительных сетей как минимум в полтора-два раза и повысить трансформаторные мощности.

Работы по прокладке кабелей провели методом горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.

Ранее к электросетям подключили несколько новых станций БКЛ, в том числе «Терехово», «Можайскую», «Давыдково», «Новаторскую» и «Печатники».