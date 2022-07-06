Москвичи выберут лучшие объекты реставрации и строительства 2021 года

Голосование за объекты, строительство или реставрация которых завершилась в 2021 году, началось на портале "Активный гражданин" в рамках ежегодного городского конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". В этом году на него представили 107 проектов, победителей в 12 номинациях выберет городская конкурсная комиссия, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

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"Наряду с профессиональным жюри своих победителей традиционно определят участники проекта "Активный гражданин". Они выберут лучшие станции метро, больницы, культурно-просветительские центры, школы, детские сады, спортивные объекты, поликлиники, жилые дома, офисные и торговые центры, строительство или реставрация которых завершились в прошлом году", - сказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, чьи слова приводятся в сообщении.

Подобное народное голосование проходит в восьмой раз. По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, оценки и обратная связь от москвичей помогают правильно расставлять приоритеты при реализации городских инициатив. "К примеру, не первый год новые многоквартирные дома повышенной комфортности, а также категории "стандартное жилье" лидируют среди 12 номинаций конкурса, что говорит о высокой востребованности именно данного сегмента недвижимости", - сказал он.

Отдать свой голос за лучшие объекты можно не только в "Активом гражданине", но и на сайте конкурса moscowbestproject.ru, а также во время посещения выставки конкурсных проектов в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ. Голоса, полученные на трех площадках, суммируются при подведении итогов.