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14 минут назад

В Москве ограничат движение транспорта в Курбан-байрам

Мослентаиещё 6

В день мусульманского праздника Курбан-байрам в столице ограничат движение транспорта по шести улицам. Точные адреса перекрытий назвала «Мослента».

В Москве ограничат движение транспорта в Курбан-байрам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В субботу, 9 июля, с часу ночи до 11 утра участки автомобильных дорог в районах проведения праздничных молитв полностью закроют. Ограничения коснутся улицы Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца, улицы Щепкина от Самарской улицы до Садового кольца, улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта, Мещанской улицы от Садового кольца до улицы Дурова, Капельского переулка от проспекта Мира до улицы Гиляровского, Выползова переулка от улицы Дурова до дома №10.

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