В Москве перенесли запуск первых электрических речных трамваев

Утвержденные сроки запуска первых электрических речных судов, которые должны были начать курсировать по Москве-реке на двух общественных маршрутах 1 июля, пересмотрены в Москве. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Алексей Митяев.
"Согласно 15-летнему контракту, 1 июля этого года подрядчик АО "ВодоходЪ. Пассажирский Порт" должен был запустить первые электрические речные трамваи на двух маршрутах: все условия будут выполнены, часть судов перенесены на следующий сезон навигации. На сегодняшний день, исходя из возникшей необходимости подрядчика в сжатые сроки заменить часть компонентов, оптимизированы логистические цепочки и производственные процессы на территории России. До конца года в тестовом формате заработают первые речные трамваи. Для этого несколько месяцев будут проводиться их испытания без пассажиров, затем отобранной тестовой группой, и только потом судна допустят до работы на первом пассажирском маршруте Фили - Киевский вокзал", - сказал Митяев.
По его словам, АО "ВодоходЪ. Пассажирский Порт" обратился в правительство Москвы с просьбой пересмотреть утвержденные в рамках госконтракта сроки.
"Подрядчик в полной мере осознает ответственность и важность предоставления всех заявленных технологических решений для успешной его реализации. В результате корректировки логистики и замены импортных составляющих мы приняли решение о переносе пяти судов на следующий сезон навигации. Вызвано это, в первую очередь, почти полным переходом от иностранных запчастей на российские компоненты и узлы в условиях санкционных воздействий. Даже такой важнейший элемент в электрическом судне, как мотор, будет полностью отечественного производства", - подчеркнул он.
Он добавил, что для запуска электрических речных судов в этом году проведена большая работа. В частности, прошли испытания первого судна - эксплуатация в холодную погоду, наладка оборудования, отработаны маневры.
"Сейчас тестируем причалы - это важная часть береговой инфраструктуры, проверяем их на грузоподъемность, устойчивость к различным нештатным ситуациям. Мы контролируем соблюдение условий контракта и находимся в постоянном контакте с подрядчиком. Предполагается, что все дальнейшие работы будут реализованы в соответствии с установленными условиями и сроками. В 2022-2023 гг. будут поэтапно запущены два маршрута: Фили - Киевский вокзал и Печатники - Автозаводский мост. Полностью пассажирский флот будет укомплектован к 2023 году, в его состав войдет 21 речной трамвай, 23 плавучих причала, два пункта базирования, шесть береговых зарядных станций. Также мы не исключаем, что в будущем это будут беспилотные суда", - заявил Митяев.
Ранее сообщалось, что этим летом в Москве будет запущен общественный водный транспорт по двум маршрутам: Фили - Киевский вокзал и Печатники - Автозаводский мост. По этим маршрутам планировали запустить девять электрических судов.