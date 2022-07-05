В Москве перенесли запуск первых электрических речных трамваев

"Сейчас тестируем причалы - это важная часть береговой инфраструктуры, проверяем их на грузоподъемность, устойчивость к различным нештатным ситуациям. Мы контролируем соблюдение условий контракта и находимся в постоянном контакте с подрядчиком. Предполагается, что все дальнейшие работы будут реализованы в соответствии с установленными условиями и сроками. В 2022-2023 гг. будут поэтапно запущены два маршрута: Фили - Киевский вокзал и Печатники - Автозаводский мост. Полностью пассажирский флот будет укомплектован к 2023 году, в его состав войдет 21 речной трамвай, 23 плавучих причала, два пункта базирования, шесть береговых зарядных станций. Также мы не исключаем, что в будущем это будут беспилотные суда", - заявил Митяев.