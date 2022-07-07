Московским ресторанам рекомендуют закрыть летние веранды из-за непогоды

Гроза и шквалистый ветер с порывами до 23 м/с ожидаются в Москве в четверг. В связи с этим ресторанам и кафе рекомендуется закрыть летние веранды, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению синоптиков Росгидромета, что 7 июля местами по Москве ожидаются гроза, ливневый дождь, при грозе - шквалистое усиление ветра с порывами до 23 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сообщили в пресс-службе.
Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.
"Возможно выпадение до 20 мм осадков. Просим горожан при ухудшении погодных условий избегать пребывания на улице, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.