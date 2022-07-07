Московским ресторанам рекомендуют закрыть летние веранды из-за непогоды

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению синоптиков Росгидромета, что 7 июля местами по Москве ожидаются гроза, ливневый дождь, при грозе - шквалистое усиление ветра с порывами до 23 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сообщили в пресс-службе.