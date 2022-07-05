Собянин заявил, что внутри Москвы можно построить двухмиллионный город

Город с населением в 2 млн человек возможно построить на заброшенных промзонах в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.

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На территории этих заброшенных промзон в настоящее время развернуты проекты комплексного развития территорий (КРТ).

«Сейчас одновременно в Москве накрыто проектами комплексного развития территорий 4 тыс. га, на которых можно построить двухмиллионный город», — сказал Собянин.

Мэр отметил, что на этих территориях в Москве можно построить 60 млн кв. м недвижимости.

«Первоклассное жилье, первоклассные рабочие места, парки, скверы, — все, что хотите, все для жизни вместо этих депрессивных территорий», — сказал он.