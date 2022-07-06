В Москве отремонтировали более 50 поликлиник

Программа капитального ремонта поликлиник по новому московскому стандарту завершена уже на четверть, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Под реконструкцию попадает более 200 поликлиник, что составляет почти половину амбулаторного фонда Москвы.
«Мы активно продолжаем обновлять городские поликлиники. Капитальный ремонт мы уже завершили в более 50 зданиях общей площадью свыше 170 тысяч квадратных метров. Теперь для горожан работают комфортные и современные медучреждения с хорошим оборудованием.
Всего в программу капремонта входит почти половина амбулаторного фонда столицы – свыше 200 поликлиник, заявила заммэра Москвы.
«Таким образом, мы завершили масштабную программу по обновлению поликлиник по новому московскому стандарту уже на четверть. Работы продолжаются более чем в 100 зданиях. До конца года мы планируем завершить капремонт около 40 поликлиник», – отметила Ракова.
Согласно новому московскому стандарту, обновленные поликлиники должны быть иметь одинаковое оформление и техническое оснащение зданий, а также единый штат медицинских специалистов. В каждой поликлинике ведут прием врачи: кардиолог, терапевт, отоларинголог, невролог, хирург, эндокринолог, офтальмолог и уролог. В головном подразделении дополнительно принимают аллерголог-иммунолог, пульмонолог, гастроэнтеролог, колопроктолог и инфекционист. Медицинские учреждения оснащаются современной медицинской техникой: в поликлиниках устанавливается оборудование для функциональной диагностики, а в головных зданиях – аппараты МРТ, КТ, УЗИ и для исследования костной ткани.