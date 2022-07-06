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1 час назад

В Москве отремонтировали более 50 поликлиник

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Программа капитального ремонта поликлиник по новому московскому стандарту завершена уже на четверть, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве отремонтировали более 50 поликлиник
Фото: mos.rumos.ru

Под реконструкцию попадает более 200 поликлиник, что составляет почти половину амбулаторного фонда Москвы.

«Мы активно продолжаем обновлять городские поликлиники. Капитальный ремонт мы уже завершили в более 50 зданиях общей площадью свыше 170 тысяч квадратных метров. Теперь для горожан работают комфортные и современные медучреждения с хорошим оборудованием.

Всего в программу капремонта входит почти половина амбулаторного фонда столицы – свыше 200 поликлиник, заявила заммэра Москвы.

«Таким образом, мы завершили масштабную программу по обновлению поликлиник по новому московскому стандарту уже на четверть. Работы продолжаются более чем в 100 зданиях. До конца года мы планируем завершить капремонт около 40 поликлиник», – отметила Ракова.

Согласно новому московскому стандарту, обновленные поликлиники должны быть иметь одинаковое оформление и техническое оснащение зданий, а также единый штат медицинских специалистов. В каждой поликлинике ведут прием врачи: кардиолог, терапевт, отоларинголог, невролог, хирург, эндокринолог, офтальмолог и уролог. В головном подразделении дополнительно принимают аллерголог-иммунолог, пульмонолог, гастроэнтеролог, колопроктолог и инфекционист. Медицинские учреждения оснащаются современной медицинской техникой: в поликлиниках устанавливается оборудование для функциональной диагностики, а в головных зданиях – аппараты МРТ, КТ, УЗИ и для исследования костной ткани.

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