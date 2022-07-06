В Москве отремонтировали более 50 поликлиник

Программа капитального ремонта поликлиник по новому московскому стандарту завершена уже на четверть, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Под реконструкцию попадает более 200 поликлиник, что составляет почти половину амбулаторного фонда Москвы.

«Мы активно продолжаем обновлять городские поликлиники. Капитальный ремонт мы уже завершили в более 50 зданиях общей площадью свыше 170 тысяч квадратных метров. Теперь для горожан работают комфортные и современные медучреждения с хорошим оборудованием.

Всего в программу капремонта входит почти половина амбулаторного фонда столицы – свыше 200 поликлиник, заявила заммэра Москвы.

«Таким образом, мы завершили масштабную программу по обновлению поликлиник по новому московскому стандарту уже на четверть. Работы продолжаются более чем в 100 зданиях. До конца года мы планируем завершить капремонт около 40 поликлиник», – отметила Ракова.