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1 час назад

Сильные дожди и град в Подмосковье показали на видео

Денис Фьючин

В Подмосковье пришли дожди, а в Клинском районе выпал град. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры с обильными осадками. На записи видно, как зеленая трава за короткое время покрывается белыми градинами.

Во второй половине вторника ливневые дожди ожидаются и в самой столице. По данным синоптиков, осадки будут сопровождаться грозой. Также возможен шквалистый ветер, его порывы могут достигать 22 метров в секунду. В Гидрометцентре объявлен желтый уровень опасности, который начнет действовать в московском регионе с 15:00.

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