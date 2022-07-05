Собянин отметил растущую популярность городского транспорта среди москвичей

«Также, согласно анализу пассажиропотоков, в городе заметно растет мобильность жителей. Наибольший рост числа пассажиров в рабочие дни наблюдается на новых станциях Большой кольцевой линии метро, а также на станциях метро, расположенных в ТиНАО. Так, в мае 2022 года в рабочие дни пассажиропоток станций метро вблизи крупных бизнес-центров вырос на 6%, что говорит об увеличении деловой активности в Москве. При этом в части БЦ поток пассажиров восстанавливается быстрее — это офисы «Москва-Сити», ОАО «РЖД», «Порт Плаза», — отмечается в сообщении.