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1 час назад

Собянин отметил растущую популярность городского транспорта среди москвичей

BFM.RUиещё 6

Среднесуточное число поездок в рабочие дни на городском транспорте Москвы в первом полугодии 2022 года выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.

Собянин отметил растущую популярность городского транспорта среди москвичей
Фото: ТАССТАСС

«Рост популярности городского транспорта Москвы стал основным трендом этого года, а среднесуточное число поездок в рабочие дни выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам первого полугодия 2022 года среднесуточное число поездок в рабочие дни на городском транспорте выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля поездок на городском транспорте Москвы увеличилась на 4%, составив 66%», — говорится в сообщении.

Среднее время поездки на городском транспорте от МКАД до центра города в час пик не изменилось и составляет 54 минуты, что на 19% меньше уровня 2010 года.

«Также, согласно анализу пассажиропотоков, в городе заметно растет мобильность жителей. Наибольший рост числа пассажиров в рабочие дни наблюдается на новых станциях Большой кольцевой линии метро, а также на станциях метро, расположенных в ТиНАО. Так, в мае 2022 года в рабочие дни пассажиропоток станций метро вблизи крупных бизнес-центров вырос на 6%, что говорит об увеличении деловой активности в Москве. При этом в части БЦ поток пассажиров восстанавливается быстрее — это офисы «Москва-Сити», ОАО «РЖД», «Порт Плаза», — отмечается в сообщении.

Москвичи стали чаще ездить в парки: в выходные дни пассажиропоток станций вблизи крупных парковых зон вырос на 18%.

«На 86% по сравнению с 2019 годом выросло число поездок на поездах МЦД внутри Москвы, что является свидетельством востребованности наземного метро для внутригородских перевозок», — уточняется в тексте.

Новости Москвы,Сергей Собянин,РЖД,Правительство Москвы,
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