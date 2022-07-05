Собянин отметил растущую популярность городского транспорта среди москвичей

Среднесуточное число поездок в рабочие дни на городском транспорте Москвы в первом полугодии 2022 года выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.
«Рост популярности городского транспорта Москвы стал основным трендом этого года, а среднесуточное число поездок в рабочие дни выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам первого полугодия 2022 года среднесуточное число поездок в рабочие дни на городском транспорте выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля поездок на городском транспорте Москвы увеличилась на 4%, составив 66%», — говорится в сообщении.
Среднее время поездки на городском транспорте от МКАД до центра города в час пик не изменилось и составляет 54 минуты, что на 19% меньше уровня 2010 года.
«Также, согласно анализу пассажиропотоков, в городе заметно растет мобильность жителей. Наибольший рост числа пассажиров в рабочие дни наблюдается на новых станциях Большой кольцевой линии метро, а также на станциях метро, расположенных в ТиНАО. Так, в мае 2022 года в рабочие дни пассажиропоток станций метро вблизи крупных бизнес-центров вырос на 6%, что говорит об увеличении деловой активности в Москве. При этом в части БЦ поток пассажиров восстанавливается быстрее — это офисы «Москва-Сити», ОАО «РЖД», «Порт Плаза», — отмечается в сообщении.
Москвичи стали чаще ездить в парки: в выходные дни пассажиропоток станций вблизи крупных парковых зон вырос на 18%.
«На 86% по сравнению с 2019 годом выросло число поездок на поездах МЦД внутри Москвы, что является свидетельством востребованности наземного метро для внутригородских перевозок», — уточняется в тексте.