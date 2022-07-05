В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
43 минуты назад

Прогноз погоды: МЧС экстренно предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Мослентаиещё 4

ГУ МЧС России по городу Москве выпустило экстренное предупреждение о дожде с грозой и градом, а также о порывах ветра местами до 22 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в столице с 12 часов до конца суток во вторник, 5 июля.

МЧС экстренно предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Фото: ТАССТАСС

Автомобилистам в ведомстве порекомендовали не парковаться рядом с деревьями, избегать внезапных маневров на дороге, снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию с другими транспортными средствами.

«Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП», — предупредили в МЧС.

Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, а также не укрываться под деревьями. Родителям настоятельно порекомендовали не оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптики Гидрометцентра пообещали москвичам грозу и град.

Новости Москвы,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители