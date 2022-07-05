МЧС экстренно предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

ГУ МЧС России по городу Москве выпустило экстренное предупреждение о дожде с грозой и градом, а также о порывах ветра местами до 22 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в столице с 12 часов до конца суток во вторник, 5 июля.

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Автомобилистам в ведомстве порекомендовали не парковаться рядом с деревьями, избегать внезапных маневров на дороге, снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию с другими транспортными средствами.

«Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП», — предупредили в МЧС.

Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, а также не укрываться под деревьями. Родителям настоятельно порекомендовали не оставлять детей без присмотра.