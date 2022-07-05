Наблюдающую за людьми панду показали на видео в зоопарке в Москве

В Московском зоопарке панда Жуи понаблюдал за посетителями, забравшись в свое любимое место. Там бамбуковый медведь решил готовиться ко сну. Об этом сообщает Telegram-канал столичного зоосада, где опубликовано видео с животным.
«Жуи забрался в свое любимое место, смотрит на посетителей и готовится ко сну. К сожалению, он даже не слышит восторженные комментарии своих гостей», – отмечается в сообщении к ролику.
В вольере у панд установлены кондиционеры, чтобы поддерживать для них комфортную температуру.