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58 минут назад

Наблюдающую за людьми панду показали на видео в зоопарке в Москве

Елена Прошина

В Московском зоопарке панда Жуи понаблюдал за посетителями, забравшись в свое любимое место. Там бамбуковый медведь решил готовиться ко сну. Об этом сообщает Telegram-канал столичного зоосада, где опубликовано видео с животным.

«Жуи забрался в свое любимое место, смотрит на посетителей и готовится ко сну. К сожалению, он даже не слышит восторженные комментарии своих гостей», – отмечается в сообщении к ролику.

В вольере у панд установлены кондиционеры, чтобы поддерживать для них комфортную температуру.

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