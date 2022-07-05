Жители Новой Москвы назвали плюсы жизни в удаленных от центра районах

«Вокруг очень много полей и лесов, есть где подышать свежим воздухом и сходить за грибами. Ближайший поселок городского типа находится в двух километрах от моей деревни, можно буквально дойти пешком, чтобы сходить в магазин, в салон красоты или парк», — сообщила Евгения из поселения Краснопахорское. Она уточнила, что в Новой Москве спокойная жизнь, нет городской суеты, зато есть возможность выбраться на природу пешком, сходить жарким летним днем на водоем, побыть в тишине, при этом не теряя городских возможностей.