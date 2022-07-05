Жители Новой Москвы назвали плюсы жизни в удаленных от центра районах

«Вокруг очень много полей и лесов, есть где подышать свежим воздухом и сходить за грибами. Ближайший поселок городского типа находится в двух километрах от моей деревни, можно буквально дойти пешком, чтобы сходить в магазин, в салон красоты или парк», — сообщила Евгения из поселения Краснопахорское. Она уточнила, что в Новой Москве спокойная жизнь, нет городской суеты, зато есть возможность выбраться на природу пешком, сходить жарким летним днем на водоем, побыть в тишине, при этом не теряя городских возможностей.
По словам Константина из поселения Филимонковское, в новых районах появляется полное ощущение проживания на даче: свежий воздух, лес под боком, несколько прудов и речушек, на полях — кони. Свой поселок москвич назвал зеленым оазисом в 15-ти минутах езды от города, где можно отдохнуть и насладиться природой после рабочего дня.
«Мне нравится, что жизнь здесь размеренна и спокойна, нет негативных мыслей и по крайне мере со мной каких-то плохих ситуаций не происходило», — сказала «Мосленте» жительница поселения Московский Ксения.
Ранее были названы плюсы и минусы жизни в Новой Москве. Историк архитектуры Александр Змеул, говоря о преимуществах ТиНАО, отметил, что новые районы в этой части столицы проектировались с нуля, что позволило избежать градостроительных ошибок.