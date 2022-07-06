Москвичам раскрыли программу празднования Дня семьи

«Культурные площадки приглашают москвичей и туристов присоединиться к экскурсиям, лекциям, кинопоказам, побывать на выставках и поучаствовать в викторинах. Всего запланировано больше 110 мероприятий. Основная их часть пройдет непосредственно в День семьи, любви и верности — 8 июля, а остальные можно будет посетить до конца месяца», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.