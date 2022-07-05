Собянин присвоил территории у посольства Великобритании название «площадь ЛНР»

«Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным пер. и съездом на ул. Новый Арбат - вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование - площадь Луганской Народной Республики. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении.