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51 минуту назад

Собянин присвоил территории у посольства Великобритании название «площадь ЛНР»

Агентство «Москва»иещё 22

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым присвоил территории у посольства Великобритании название «Площадь Луганской Народной Республики». Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Собянин присвоил территории у посольства Великобритании название «площадь ЛНР»
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

«Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным пер. и съездом на ул. Новый Арбат - вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование - площадь Луганской Народной Республики. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении.

Как отмечается в тексте, с инициативой о присвоении наименования выступили депутаты Мосгордумы.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Мосгордума,Правительство Москвы,
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