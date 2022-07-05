Собянин присвоил территории у посольства Великобритании название «площадь ЛНР»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым присвоил территории у посольства Великобритании название «Площадь Луганской Народной Республики». Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
«Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным пер. и съездом на ул. Новый Арбат - вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование - площадь Луганской Народной Республики. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении.
Как отмечается в тексте, с инициативой о присвоении наименования выступили депутаты Мосгордумы.