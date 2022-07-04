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13 минут назад

Прогноз погоды: В Москве ожидаются грозовые дожди

Daily Moscow

В Москве и Московской области ожидается жара и кратковременные грозовые дожди. Об этом телеканалу «360» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Сегодня в Москве ожидается до 30 градусов тепла, завтра, 5 июля, ожидается такая же температура. Ближе к вечеру пройдут кратковременные грозовые дожди.

Жара, июль: прогноз погоды в Москве на ближайшие дни

Со среды по пятницу температура воздуха упадет до 25 градусов тепла, а в Подмосковье есть вероятность грозовых дождей.

Осадки будут непродолжительные, также возможно усиление ветра во время прохождения грозового облака над населенным пунктом.

Новости Москвы,Погода,Видео,Александр Синенков,
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