В Москве и Московской области ожидается жара и кратковременные грозовые дожди. Об этом телеканалу «360» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Сегодня в Москве ожидается до 30 градусов тепла, завтра, 5 июля, ожидается такая же температура. Ближе к вечеру пройдут кратковременные грозовые дожди.

Со среды по пятницу температура воздуха упадет до 25 градусов тепла, а в Подмосковье есть вероятность грозовых дождей.