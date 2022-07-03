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22 минуты назад

Синоптики рассказали, каким будет июль в Москве

Илья Родин

Специалист Росгидрометцентра Марина Макарова пообещала жителям российской столицы засушливый и жаркий июль. Она отметила, что температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы на 1-1,5 градуса. Об этом пишет РИА «Новости».

Синоптики рассказали, каким будет июль в Москве
Фото: ТАССТАСС

Марина Макарова подчеркнула, что осадков будет существенно меньше нормы. Она уточнила, что традиционно в июле выпадает 86-90 мм, в этом году ожидается не выше 60 мм.

По ее словам, синоптики ожидают небольшие дожди только на следующей неделе, с 5 июля. По ее прогнозу, они будут кратковременными, затронут только часть столичного макрорегиона.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что, действительно, «июль будет теплым и засушливым».

Он полагает, что высокая температура, в среднем +27 градусов, будет наблюдаться в столице только в первую декаду месяца. Затем станет прохладнее, до 25 градусов. В период с 20 по 30 июля погода должна будет вернуться к климатической норме, которая составляет «днем в среднем +23, ночью +13».

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Марина Макарова,
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