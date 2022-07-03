Синоптики рассказали, каким будет июль в Москве

Специалист Росгидрометцентра Марина Макарова пообещала жителям российской столицы засушливый и жаркий июль. Она отметила, что температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы на 1-1,5 градуса. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: ТАСС ТАСС

Марина Макарова подчеркнула, что осадков будет существенно меньше нормы. Она уточнила, что традиционно в июле выпадает 86-90 мм, в этом году ожидается не выше 60 мм.

По ее словам, синоптики ожидают небольшие дожди только на следующей неделе, с 5 июля. По ее прогнозу, они будут кратковременными, затронут только часть столичного макрорегиона.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что, действительно, «июль будет теплым и засушливым».