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2 часа назад

Захарова высмеяла удаление адреса с сайта посольства США в Москве

Газета.Ruиещё 12

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала странным смену адреса посольства США в Москве на координаты на сайте ведомства. В своем Telegram-канале она отметила, что изначально американская сторона позитивно воспринимала дискуссию о смене названия площади, возле которой располагается здание диппредставительства. "Странно, когда только началось обсуждение смены их адреса, они были очень позитивно настроены на тему Донбасса и заявили буквально следующее: "Страна должна знать своих героев". А теперь вон как все оборачивается. С другой стороны, менять свое мнение на противоположное - в культуре современной внешней политики США", - написала Захарова. Как отметила представитель МИД, у нее есть свое предложение для американских дипломатов, как можно изменить адрес здания на сайте ведомства с помощью песни советской группы "Самоцветы". "Возможно, "партнеры" тоже любят эту песню "Самоцветов": "Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз", - пояснила Захарова. Ранее сообщалось, что с сайта посольства США в Москва, расположенного на площади ДНР, исчез адрес здания дипмиссии.

Захарова высмеяла удаление адреса с сайта посольства США в Москве
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Новости Москвы,Мария Захарова,МИД России,
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