Москвичей предупредили о возвращении жары

Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о возвращении жары на выходных. Метеорологи прогнозируют, что температура будет все время повышаться и достигнет пика в понедельник.
«В Москве рекорды вряд ли состоятся, но температура будет повышаться. В субботу днем +26..+28 градусов. В воскресенье около +30. В понедельник температура повысится до 30-32», - рассказала синоптик Людмила Паршина.
По ее словам, дожди в эти три дня маловероятны.
Ранее жителям столицы пообещали новую волну тридцатиградусной тропической жары.