Москвичи 4 млн раз проголосовали в «Активном гражданине» за два года

— За два года жители Москвы четыре миллиона раз поставили оценки городским событиям в рубрике «Пульс столицы» в проекте «Активный гражданин». В рамках рубрики появляются интересные факты о жизни города, информация о московских достижениях, а также последние новости. В рубрику попадают темы, которые связаны с развитием городской инфраструктуры, культурными и досуговыми мероприятиями, экологическими проектами, а также спортивными, инновационными и образовательными программами, — говорится в сообщении.