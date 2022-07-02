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1 час назад

Опубликована история «московского Голливуда»

Мослента

Историей «московского Голливуда» под сделанными с одной точки с разницей в 91 год фотографиями поделился Telegram-канал «Старая Москва».

Опубликована история «московского Голливуда»
Фото: ТАССТАСС

«"Московский Голливуд" на Воробьевском шоссе (ныне улица Алексея Косыгина) был заложен осенью 1927 года. Тогда это место называлось объединенной Московской фабрикой "Совкино". В самом начале 1931 года корпус был введен в эксплуатацию, с тех пор и до 1935 года хозяйство именовалось в духе времени — "Московским кинокомбинатом"», — рассказал автор поста.

По его сведениям, в главном корпусе «комбината» тогда же разместили большие съемочные павильоны, монтажный цех, комнаты для актеров. Съемки там начались в 1932 году.

В 1935-м место получило официальное название «Мосфильм», под которым известно до сих пор. Сегодня павильонов у «Мосфильма» стало значительно больше, перед самым первым из них располагается бюст режиссера Сергея Бондарчука в сквере его же имени, говорится в публикации.

Ранее в Москве нашли уцелевший благодаря революционеру Владимиру Ленину деревянный особняк. Первоначально это была дача банкира Адольфа Юнкера, возведенная под руководством знаменитого архитектора, мастера модерна Адольфа Эрихсона.

Новости Москвы,Адольф Эрихсон,Сергей Бондарчук,
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