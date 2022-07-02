Опубликована история «московского Голливуда»

«"Московский Голливуд" на Воробьевском шоссе (ныне улица Алексея Косыгина) был заложен осенью 1927 года. Тогда это место называлось объединенной Московской фабрикой "Совкино". В самом начале 1931 года корпус был введен в эксплуатацию, с тех пор и до 1935 года хозяйство именовалось в духе времени — "Московским кинокомбинатом"», — рассказал автор поста.