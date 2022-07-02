Опубликована история «московского Голливуда»

Историей «московского Голливуда» под сделанными с одной точки с разницей в 91 год фотографиями поделился Telegram-канал «Старая Москва».
«"Московский Голливуд" на Воробьевском шоссе (ныне улица Алексея Косыгина) был заложен осенью 1927 года. Тогда это место называлось объединенной Московской фабрикой "Совкино". В самом начале 1931 года корпус был введен в эксплуатацию, с тех пор и до 1935 года хозяйство именовалось в духе времени — "Московским кинокомбинатом"», — рассказал автор поста.
По его сведениям, в главном корпусе «комбината» тогда же разместили большие съемочные павильоны, монтажный цех, комнаты для актеров. Съемки там начались в 1932 году.
В 1935-м место получило официальное название «Мосфильм», под которым известно до сих пор. Сегодня павильонов у «Мосфильма» стало значительно больше, перед самым первым из них располагается бюст режиссера Сергея Бондарчука в сквере его же имени, говорится в публикации.
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