Названо самое экологически чистое направление Москвы

«Юго-западные ветра в Москве — преобладающие, поэтому чем с юго-запада на Москву будет дуть, тем она и будет дышать. Это понимали уже те специалисты, которые в послереволюционные годы делали первый проектный план развития города», — рассказал Ткаченко.