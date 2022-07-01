Названо самое экологически чистое направление Москвы

Специалист назвал «Мосленте» самое экологически чистое направление столицы. Речь идет о юго-западе города. Именно здесь находится территория Новой Москвы, присоединенная к столице в июле 2012 года.
Архитектор Сергей Ткаченко, с 2004 по 2011 год возглавлявший НиИПИ Генплана Москвы, объяснил, что клин территорий за МКАДом к юго-западу от города долгое время оставался незастроенным. С 1918 года эти территории считались экологическим резервом столицы.
«Юго-западные ветра в Москве — преобладающие, поэтому чем с юго-запада на Москву будет дуть, тем она и будет дышать. Это понимали уже те специалисты, которые в послереволюционные годы делали первый проектный план развития города», — рассказал Ткаченко.
Данный резерв, по его словам, сохранялся за указанной частью области все советское время. До 2010 года эти территории оставались нетронутыми современной застройкой.
Ранее сообщалось, что самыми подорожавшими квартирами на первичном рынке Новой Москвы стали однокомнатные квартиры и студии.