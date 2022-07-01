Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 10-летием Новой Москвы

Ровно 10 лет назад — 1 июля 2012 года — к Москве присоединились территории между Киевским и Варшавским шоссе, ставшие Троицким и Новомосковским административными округами (ТиНАО) столицы. Со знаменательной датой жителей столицы поздравил мэр города Сергей Собянин.

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— Первый юбилей Новой Москвы — праздник для всего города. Поэтому с 1 по 10 июля на Манежной площади и переходе на Площадь Революции пройдет фестиваль «10 лет. Новая Москва». Гостей ждет обширная культурно-гастрономическая программа: ярмарка товаров от лучших производителей Новой Москвы, воркшопы и мастер-классы от образова­тельных кластеров, выступления театраль­ных и других творческих коллек­тивов Троицкого и Новомосковского округов, — заявил Собянин.

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По его словам, решение о присоединении тогда еще только будущего ТиНАО к столице было очень сложным. Без новых территорий Москва не могла развиваться, а жители области боялись, что столица их «поглотит», однако этого не произошло.

— Новая Москва стала территорией бурного развития, где новые инновационные центры, офисные комплексы, предприятия, современная архитектура сочетаются с огромными массивами зеленых территорий, парками, садовыми товариществами, — сказал глава города.

За 10 лет в Новой Москве многое изменилось в лучшую сторону. Так, в ТиНАО появились точки роста деловой активности и места приложения труда, построили 20,52 миллиона квадратных метров жилья, миллионы «квадратов» коммерческой недвижимости, 120 детских садов, школ, больниц и поликлиник, создали 182 тысячи новых рабочих мест, возвели восемь станций метро, второй маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-2) и 340 километров дорог, благоустроили деревни, поселки, города и садоводческие товарищества, улучшили экологическую обстановку и реализовали несколько уникальных проектов, таких как ввод в эксплуатацию крупнейшего медицинского комплекса — больницы в Коммунарке.

Собянин в своем личном блоге подчеркнул, что общее количество внебюджетных инвестиций в ТиНАО составило более 2,3 триллиона рублей.