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2 часа назад

В столице реконструируют энергоподстанцию «Чертаново»

Mos.ruиещё 2

В Москве началась масштабная реконструкция одной из важнейших столичных энергоподстанций — «Чертанова».

В столице реконструируют энергоподстанцию «Чертаново»
Фото: Mos.ruMos.ru

«Эта подстанция обеспечивает электроснабжение сразу нескольких жилых районов Южного административного округа с населением более 800 тысяч человек и ряда социально значимых объектов. Главной задачей является повышение надежности питающего центра и обеспечение возможности присоединения новых потребителей», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ПетрПетр Бирюков.

Специалисты заменят два существующих трансформатора (110 киловатт каждый) на новые, более современные (220 киловатт) с аналогичной мощностью. Во время работ учитывают перспективное развитие энергосистемы столицы: фундаменты, которые строят под новые трансформаторы, рассчитаны на возможность использования устройств следующей ступени мощности. Петр Бирюков подчеркнул, что все оборудование, которое установят на подстанции, отечественного производства. Оно отвечает требованиям эффективности и безопасности.

Высокий уровень надежности и безаварийности всех инженерных систем жизнеобеспечения — одна из важных составляющих комфортной городской среды.

«В Москве ведется планомерная работа по обновлению электросетей и энергоподстанций. В начале этого года завершились основные мероприятия по реконструкции подстанции “Битца”, что позволило создать дополнительные мощности на юго-западе столицы и в Новомосковском административном округе», — добавил заммэра.

В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию новой подстанции «Саларьево».

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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