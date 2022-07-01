В столице реконструируют энергоподстанцию «Чертаново»

«Эта подстанция обеспечивает электроснабжение сразу нескольких жилых районов Южного административного округа с населением более 800 тысяч человек и ряда социально значимых объектов. Главной задачей является повышение надежности питающего центра и обеспечение возможности присоединения новых потребителей», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Петр Бирюков .

Специалисты заменят два существующих трансформатора (110 киловатт каждый) на новые, более современные (220 киловатт) с аналогичной мощностью. Во время работ учитывают перспективное развитие энергосистемы столицы: фундаменты, которые строят под новые трансформаторы, рассчитаны на возможность использования устройств следующей ступени мощности. Петр Бирюков подчеркнул, что все оборудование, которое установят на подстанции, отечественного производства. Оно отвечает требованиям эффективности и безопасности.