Новая выделенная полоса заработала на Шереметьевской улице

На Шереметьевской улице в Москве начала работать новая выделенная полоса. Об этом в четверг, 30 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Благодаря ей для жителей районов Марфино, Бутырский, Останкинский и Марьина Роща в два раза сократится путь к метро и к центру города, — говорится в сообщении.

Так, по выделенной полосе каждые три минуты проезжают автобусы и электробусы пяти маршрутов, которые ежедневно перевозят более 20 тысяч пассажиров. При этом водителям автомобилей посоветовали быть внимательными и не выезжать на «выделенку», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Зампред Мосгордумы Степан Орлов отметил, что благодаря формированию масштабной сети выделенных полос на дорогах снизилась аварийность и увеличилась скорость общественного транспорта.