Названы главные плюсы и минусы первого общественного транспорта в Москве

Главные плюсы и минусы первого общественного транспорта в Москве назвали на едином транспортном портале. Конка появилась 150 лет назад: почти 40 лет по проложенным рельсам лошади возили вагоны с пассажирами.
«Первая линия московской конки приняла пассажиров 25 июня (7 июля) 1872 года. Рельсовый путь был одноколейным протяженностью 4,5 версты и проходил от района нынешней площади Революции к Смоленскому (Белорусскому) вокзалу. Для расхождения встречных вагонов предусмотрели девять разъездов. Сначала эксплуатировалось 10 двухэтажных вагонов с "империалами", открытыми вторыми этажами, куда вели крутые винтообразные лестницы», — уточнила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.
Конку по достоинству оценили местные жители. К осени 1874 года статским советником графом Уваровым была построена вторая линия — от Неглинки к Петровскому парку.
Уже к 1899 году конка получила серьезного конкурента — на улицы вышел электрический трамвай, на котором можно было проехать от Савеловского вокзала до Петровского парка. Новый транспорт превосходил предыдущий по скорости, поскольку у конки была низкая мощность и трудности с движением в гору.
«Далее больше десятилетия конка и трамвай работали на благо москвичей совместно. Поначалу они даже соперничали за пассажиров, но было очевидно, что уход конных вагонов лишь вопрос времени. И этот момент наступил спустя почти 40 лет после первого выезда конки на улицы Москвы», — сказала Бондаренко.
Ранее Музей Транспорта Москвы напомнил об опередивших время концепт-карах в СССР. Последним проектом инженера Юрия Долматовского стал созданный во ВНИИТЭ микроавтомобиль «Макси», схожий с «Запорожцем», с вместительным салоном и сдвижными дверями.