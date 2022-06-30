Названы главные плюсы и минусы первого общественного транспорта в Москве

Главные плюсы и минусы первого общественного транспорта в Москве назвали на едином транспортном портале. Конка появилась 150 лет назад: почти 40 лет по проложенным рельсам лошади возили вагоны с пассажирами.

Фото: Павел Севрюгин / YouTube Павел Севрюгин / YouTube

«Первая линия московской конки приняла пассажиров 25 июня (7 июля) 1872 года. Рельсовый путь был одноколейным протяженностью 4,5 версты и проходил от района нынешней площади Революции к Смоленскому (Белорусскому) вокзалу. Для расхождения встречных вагонов предусмотрели девять разъездов. Сначала эксплуатировалось 10 двухэтажных вагонов с "империалами", открытыми вторыми этажами, куда вели крутые винтообразные лестницы», — уточнила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Конку по достоинству оценили местные жители. К осени 1874 года статским советником графом Уваровым была построена вторая линия — от Неглинки к Петровскому парку.

Уже к 1899 году конка получила серьезного конкурента — на улицы вышел электрический трамвай, на котором можно было проехать от Савеловского вокзала до Петровского парка. Новый транспорт превосходил предыдущий по скорости, поскольку у конки была низкая мощность и трудности с движением в гору.

«Далее больше десятилетия конка и трамвай работали на благо москвичей совместно. Поначалу они даже соперничали за пассажиров, но было очевидно, что уход конных вагонов лишь вопрос времени. И этот момент наступил спустя почти 40 лет после первого выезда конки на улицы Москвы», — сказала Бондаренко.