Объявлена концертная программа фестиваля «Ретрорейс»

Организаторы анонсировали концертную программу фестиваля "Ретрорейс", который пройдет 9 июля в Москве. Хедлайнером станет группа Pompeya, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе музея транспорта.
"Музей транспорта Москвы анонсирует концертную программу своего большого городского фестиваля "Ретрорейс", который состоится 9 июля на Воробьевых горах. Вход на мероприятие бесплатный, по регистрации на сайте музея. Так, с 17:30 до 18:30 выступит Алина Крочевая, а с19:00 до 20:00 на сцену выйдет группа Pep-See. Выступление хедлайнера - группы Pompeya - начнется в 20:00", - сказал собеседник агентства.
По словам директора музея Оксаны Бондаренко, фестиваль "Ретрорейс" станет хорошим началом вновь зарождающейся традиции проводить семейный досуг, знакомясь с легендами городских улиц - редчайшими автомобилями и техникой.
Начать знакомство с ретротранспортом посетители фестиваля смогут уже у станции метро "Университет", где два представителя маршрутной сети Москвы середины прошлого века вернутся к своим обязанностям и станут ретротрансфером до места проведения мероприятия и обратно.
Добраться до площадки фестиваля можно будет бесплатно на самом узнаваемом автобусе советского времени ЛиАЗ-677М и участнике "XII фестиваля молодежи МОСКВА 85" ЛАЗ-699Р Турист-2.