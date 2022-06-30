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2 часа назад

В Москве объявили концертную программу фестиваля "Ретрорейс"

ТАСС

Организаторы анонсировали концертную программу фестиваля "Ретрорейс", который пройдет 9 июля в Москве. Хедлайнером станет группа Pompeya, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе музея транспорта.

Объявлена концертная программа фестиваля «Ретрорейс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Музей транспорта Москвы анонсирует концертную программу своего большого городского фестиваля "Ретрорейс", который состоится 9 июля на Воробьевых горах. Вход на мероприятие бесплатный, по регистрации на сайте музея. Так, с 17:30 до 18:30 выступит Алина Крочевая, а с19:00 до 20:00 на сцену выйдет группа Pep-See. Выступление хедлайнера - группы Pompeya - начнется в 20:00", - сказал собеседник агентства.

По словам директора музея Оксаны Бондаренко, фестиваль "Ретрорейс" станет хорошим началом вновь зарождающейся традиции проводить семейный досуг, знакомясь с легендами городских улиц - редчайшими автомобилями и техникой.

Начать знакомство с ретротранспортом посетители фестиваля смогут уже у станции метро "Университет", где два представителя маршрутной сети Москвы середины прошлого века вернутся к своим обязанностям и станут ретротрансфером до места проведения мероприятия и обратно.

Добраться до площадки фестиваля можно будет бесплатно на самом узнаваемом автобусе советского времени ЛиАЗ-677М и участнике "XII фестиваля молодежи МОСКВА 85" ЛАЗ-699Р Турист-2.

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