Объявлена концертная программа фестиваля «Ретрорейс»

"Музей транспорта Москвы анонсирует концертную программу своего большого городского фестиваля "Ретрорейс", который состоится 9 июля на Воробьевых горах. Вход на мероприятие бесплатный, по регистрации на сайте музея. Так, с 17:30 до 18:30 выступит Алина Крочевая, а с19:00 до 20:00 на сцену выйдет группа Pep-See. Выступление хедлайнера - группы Pompeya - начнется в 20:00", - сказал собеседник агентства.