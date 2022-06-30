В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
2 часа назад

Екатерининский дворец в Москве выставят на торги

Газета.Ru

Власти выставят на торги Екатерининский дворец в Москве, который более 225 лет находится в пользовании военных. Об этом пишет РБК со ссылкой на протокол заочного голосования правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования федеральной земли.

Столичные власти продадут Екатерининский дворец
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно информации издания, госкомпания «Дом.РФ» получит права на участок площадью 7 га в 1-м Краснокурсантском проезде, 3/5, и расположенные на нем здания, включая Екатерининский дворец.

Как сообщил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко, Екатерининский дворец, который сейчас находится в ведении Министерства обороны РФ, планируется продать. Министерство получит 80% от продажи дворца.

Ранее на аукционе Sotheby's в Женеве за $885 тыс. были проданы драгоценности дома Романовых. Среди наиболее ценных лотов — брошь с сапфиром и бриллиантом. Драгоценности принадлежали великой княгине Марии Павловне, тете российского императора Николая II.

Новости Москвы,Николай II,Виталий Мутко,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители