Столичные власти продадут Екатерининский дворец

Власти выставят на торги Екатерининский дворец в Москве, который более 225 лет находится в пользовании военных. Об этом пишет РБК со ссылкой на протокол заочного голосования правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования федеральной земли.

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Согласно информации издания, госкомпания «Дом.РФ» получит права на участок площадью 7 га в 1-м Краснокурсантском проезде, 3/5, и расположенные на нем здания, включая Екатерининский дворец.

Как сообщил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко, Екатерининский дворец, который сейчас находится в ведении Министерства обороны РФ, планируется продать. Министерство получит 80% от продажи дворца.