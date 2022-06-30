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1 час назад

Вертолетные площадки построят в Москве при крупных медцентрах

РИА Недвижимостьиещё 2

Вертолетные площадки для стационаров крупных медицинских центров построят в Москве, говорится на сайте мэра столицы.

При крупных медцентрах построят вертолетные площадки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 2022 году планируем завершить строительство скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой в составе Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского. Также ведутся работы по строительству скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой на территории городской клинической больницы имени Боткина", – приводятся на сайте слова заммэра по строительству Андрея Бочкарева.

Помимо этого, вертолетные площадки появятся на территории больниц имени Вересаева и Буянова, где также строят скоропомощные стационарные комплексы.

По словам Бочкарева, также возможность создания вертолетной площадки заложена в проект многопрофильного корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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