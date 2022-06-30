При крупных медцентрах построят вертолетные площадки

"В 2022 году планируем завершить строительство скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой в составе Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского. Также ведутся работы по строительству скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой на территории городской клинической больницы имени Боткина", – приводятся на сайте слова заммэра по строительству Андрея Бочкарева.