Собянин пообещал сделать Московский НПЗ самым экологичным в Европе

После заключительного этапа модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) предприятие будет одним из самых экологичных в России и Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичного мэра Сергея Собянина.

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«После завершения работ завод будет самым чистым не только в России, но и в Европе», — сказал Сергей Собянин.

По его словам, третий этап модернизации самый сложный и затратный. В процессе работы будет построен комплекс глубокой переработки нефти, а также проведены мероприятия по увеличению выпуска топлива.