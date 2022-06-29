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5 часов назад

Собянин пообещал сделать Московский НПЗ самым экологичным в Европе

Газета.Ruиещё 1

После заключительного этапа модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) предприятие будет одним из самых экологичных в России и Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичного мэра Сергея Собянина.

Собянин пообещал сделать Московский НПЗ самым экологичным в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После завершения работ завод будет самым чистым не только в России, но и в Европе», — сказал Сергей Собянин.

По его словам, третий этап модернизации самый сложный и затратный. В процессе работы будет построен комплекс глубокой переработки нефти, а также проведены мероприятия по увеличению выпуска топлива.

Модернизация НПЗ в Москве началась в 2011 году и завершится в 2025 году. После полного обновления завод должен сократить выбросы в атмосферу, а также начать выпуск более качественного автомобильного топлива.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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