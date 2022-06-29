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5 часов назад

Росгвардия взяла под охрану водителей такси в Москве

Москва24

Росгвардия теперь будет охранять водителей такси в Москве, в 14 автомобилях уже установили специальное приложение с тревожной кнопкой, сообщается на официальном сайте Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Росгвардия взяла под охрану водителей такси в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отмечается, что кнопку вызова Росгвардии внедрили в мобильное приложение Help driver. Теперь водители, попав в чрезвычайную ситуацию, смогут рассчитывать на помощь вневедомственной охраны.

"При активации кнопки на пульте централизованного наблюдения в режиме реального времени определяется местоположение и направление движения такси", – говорится в сообщении ведомства.

После получения сигнала сотрудники Росгвардии оперативно выезжают на место. Также при активации кнопки начинает работать видеокамера, фиксирующая происходящее в салоне автомобиля.

Такое приложение способно значительно обезопасить жизнь и здоровье водителей такси, которые зачастую становятся жертвами нападения, отметил директор Ассоциации содействия развития таксомоторной отрасли Михаил Михайлов.

Ранее стало известно, что столичный Дептранс поддержал поправки в закон, который регулирует деятельность московского такси.

Изменения предполагают, что ответственность за совершенную аварию, в том числе финансовая, теперь будет распространяться на агрегаторов. Отмечается, что нововведения ждут и водителей: им придется проходить тест на знание города, также они не смогут работать с неоплаченными штрафами или судимостью за тяжкие преступления.

По словам начальника отдела развития таксомоторных перевозок Дептранса Сергея Алексюка, работа агрегаторов такси станет более прозрачной и безопасной.

Новости Москвы,Михаил Михайлов,Росгвардия,
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