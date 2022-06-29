Росгвардия взяла под охрану водителей такси в Москве

Росгвардия теперь будет охранять водителей такси в Москве, в 14 автомобилях уже установили специальное приложение с тревожной кнопкой, сообщается на официальном сайте Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отмечается, что кнопку вызова Росгвардии внедрили в мобильное приложение Help driver. Теперь водители, попав в чрезвычайную ситуацию, смогут рассчитывать на помощь вневедомственной охраны.

"При активации кнопки на пульте централизованного наблюдения в режиме реального времени определяется местоположение и направление движения такси", – говорится в сообщении ведомства.

После получения сигнала сотрудники Росгвардии оперативно выезжают на место. Также при активации кнопки начинает работать видеокамера, фиксирующая происходящее в салоне автомобиля.

Такое приложение способно значительно обезопасить жизнь и здоровье водителей такси, которые зачастую становятся жертвами нападения, отметил директор Ассоциации содействия развития таксомоторной отрасли Михаил Михайлов.

Ранее стало известно, что столичный Дептранс поддержал поправки в закон, который регулирует деятельность московского такси.

Изменения предполагают, что ответственность за совершенную аварию, в том числе финансовая, теперь будет распространяться на агрегаторов. Отмечается, что нововведения ждут и водителей: им придется проходить тест на знание города, также они не смогут работать с неоплаченными штрафами или судимостью за тяжкие преступления.