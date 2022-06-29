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2 часа назад

Движение в сторону Каширского шоссе восстановлено после пожара

Вечерняя Москваиещё 6

Движение в сторону Каширского шоссе восстановлено после пожара. Об этом в среду, 29 июня, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение в сторону Каширского шоссе восстановлено после пожара
Фото: Прокуратура МосквыПрокуратура Москвы

Движение по Коломенскому проезду полностью восстановлено, отмечается в сообщении дептранса.

Пожар, о котором идет речь, начался в 10:25 из-за возгорания мусора на открытой площадке, а после огонь перекинулся на два металлических ангара.

Из-за этого в Коломенском проезде было ограничено движение в сторону Каширского шоссе для работы экстренных служб — функционировали только две полосы. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Пожар был локализован в 12:07.

Благодаря оперативному прибытию, слаженной работе пожарных и своевременному применению авиации в 12:50 пожар был полностью ликвидирован.

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