Движение в сторону Каширского шоссе восстановлено после пожара. Об этом в среду, 29 июня, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Фото: Прокуратура Москвы Прокуратура Москвы

Движение по Коломенскому проезду полностью восстановлено, отмечается в сообщении дептранса.

Пожар, о котором идет речь, начался в 10:25 из-за возгорания мусора на открытой площадке, а после огонь перекинулся на два металлических ангара.

Из-за этого в Коломенском проезде было ограничено движение в сторону Каширского шоссе для работы экстренных служб — функционировали только две полосы. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Пожар был локализован в 12:07.