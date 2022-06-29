Собянин утвердил проект строительства новых дорог в ЗАО и ТиНАО

Сергей Собянин утвердил проект развития дорожной сети в районах Ново-Переделкино, Солнцево на западе столицы и поселении Московский в ТиНАО.

" Правительство Москвы утвердило проект развития улично-дорожной сети в районах Ново-Переделкино, Солнцево и поселении Московский. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Проект предусматривает строительство 7,4 километра дорог, которые обеспечат выезд с Родниковой улицы на магистраль "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе". Кроме того, развитие улично-дорожной сети позволит улучшить транспортную ситуацию в районе ледового дворца "Арктика", горнолыжного склона "Ново-Переделкино", строящегося велодрома и находящихся поблизости офисных центров и промышленных предприятий.