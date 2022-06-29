Мосгорнаследие утвердило предмет охраны дома Пашкова

Архитектурные особенности Дома Пашкова, который относится к Российской государственной библиотеке, включили в предмет охраны. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, реставрировать ансамбль теперь можно только в строгом соответствии с этим документом.

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"В него вошло описание внешнего вида и особенностей всего архитектурного комплекса, который состоит из главного дома с двумя флигелями (улица Воздвиженка, дом 3/5, строение 1), парадного двора с воротами, а также церкви Николы в Старом Ваганькове", - говорится в сообщении.

Специалисты Мосгорнаследия подробно описали планировку всего ансамбля, его внутреннее и внешнее художественное оформление, включая белокаменный цоколь, львиные маски на замковых камнях, арочные окна. В документе учтены материалы отделки и структура интерьеров, лестницы конца XVIII-XIX вв., убранство парадного зала, скульптурный декор, осветительные приборы XIX века.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, Дом Пашкова считается одним из самых знаменитых архитектурных памятников русского классицизма. Здание XVIII века - объект культурного наследия федерального значения.

"С момента постройки дом является знаковым для города, он фигурировал в литературных произведениях, его изображали на картинах и открытках", - сказала она.

Здание построено в 1874-1876 годах по заказу отставного офицера Петра Пашкова. До сих пор не установлено, кто был архитектором здания. Авторство проекта приписывают Василию Баженову, но документальных свидетельств не сохранилось - архив дома сгорел во время нашествия Наполеона.