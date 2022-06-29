В 2022 году начато расселение 95 домов по программе реновации

В 2022 году в Москве началось расселение 95 старых домов в рамках программы реновации, их жители получат современные квартиры в 34 новостройках, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"Планируется, что к концу месяца количество домов, переданных под расселение в этом году, увеличится до 100 – жители еще пяти старых домов начнут переезжать в равнозначные квартиры", – сказал он, отметив, что расселение осуществляется во всех административных округах столицы.

По словам Левкина, всего к настоящему моменту в Москве под заселение были переданы 183 новостройки.

Ранее сообщалось, что 35 жилых домов строят и проектируют по программе реновации в Юго-Западном округе столицы. В 2022 году закончить должны 12 зданий. Уже в новые квартиры переехали жители 24 домов округа, расселение идет еще в 29 домах. Под заселение переданы 23 новостройки.