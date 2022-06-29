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25 минут назад

Московские переулки осветят по-новому

Мослентаиещё 2

О замене освещения и установке пандусов в 18 переулках Арбата и Хамовников «Мосленте» рассказал заместитель директора ГКУ «Управление капитального ремонта и строительства» Роман Шурышкин. Из беседы с ним стало известно, что в настоящий момент специалисты занимаются благоустройством в Денежном, Глазовском, Плотниковом, Гагаринском, Большом Афанасьевском переулках и ряде других.

Московские переулки осветят по-новому
Фото: Фонд капитального ремонта МосквыФонд капитального ремонта Москвы

«В соответствии с существующими в городе стандартами в каждом из них будет установлено новое освещение, заменено покрытие тротуаров. Для одних переулках это будет гранитная плита, на других — гранитно-бетонное покрытие», — рассказал Шурышкин.

Он добавил, что в популярных местах Москвы также появятся пандусы и другие решения для родителей с колясками и маломобильных групп населения.

Собеседник «Мосленты» добавил, что в переулках добавится зелени: там высадят более сотни деревьев и трех тысяч кустарников, обновят газоны, установят живые изгороди.

«Мы сейчас ходим, встречаемся с представителями местных органов управления и жителями, — утверждаем места для зеленых насаждений», — пояснил он.

Ранее было названо количество новых зебр в Москве.

«В первую очередь мы обновляем разметку возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов, парков, театров и кинотеатров», — рассказали в мэрии.

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