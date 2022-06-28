Дом по реновации возвели на Каскадной улице

В столичном районе Косино-Ухтомский подошло к концу строительство дома в рамках программы реновации. Об этом во вторник, 28 июня, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— Для переезда жителей района, участников программы реновации, возведен монолитный дом со всеми современными коммуникациями. Застройщик, Московский фонд реновации, по итогам проверки получил заключение о соответствии здания требованиям проектной документации и может готовить документы для ввода дома в эксплуатацию, — отметил он.

В двухсекционном жилом доме расположены 18 однокомнатных, 50 двухкомнатных, 14 трехкомнатных и 2 четырехкомнатные квартиры. Сама новостройка находится по адресу Каскадная улица, владение 21, сообщает официальный сайт мэра Москвы.