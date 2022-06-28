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1 час назад

Дом по реновации возвели на Каскадной улице

Вечерняя Москва

В столичном районе Косино-Ухтомский подошло к концу строительство дома в рамках программы реновации. Об этом во вторник, 28 июня, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

Дом по реновации возвели на Каскадной улице
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя МоскваАнатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— Для переезда жителей района, участников программы реновации, возведен монолитный дом со всеми современными коммуникациями. Застройщик, Московский фонд реновации, по итогам проверки получил заключение о соответствии здания требованиям проектной документации и может готовить документы для ввода дома в эксплуатацию, — отметил он.

В двухсекционном жилом доме расположены 18 однокомнатных, 50 двухкомнатных, 14 трехкомнатных и 2 четырехкомнатные квартиры. Сама новостройка находится по адресу Каскадная улица, владение 21, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве дома по реновации на Щелковском шоссе. В доме, как уточняется, будет 306 квартир: 58 однокомнатных, 207 двухкомнатных и 41 трехкомнатная. Сама новостройка расположена по адресу Щелковское шоссе, владение 90, корпус 1.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,
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