Три проезда в Нагатино-Садовниках станут односторонними с 2 июля

С 2 июля три проезда в районе Нагатино-Садовники станут односторонними, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы .

«С 2 июля Проектируемый проезд №3418, Проектируемый проезд №1809 и 1-й Нагатинский проезд станут односторонними. ЦОДД просит вас быть внимательными. Обращайте внимание на знаки и учитывайте новые изменения», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что одностороннее движение в упомянутых проездах введут с 11 июня, однако затем дату перенесли, так как на данных участках велись работы по замене асфальта.