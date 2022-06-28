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1 час назад

Три проезда в Нагатино-Садовниках станут односторонними с 2 июля

Агентство «Москва»

С 2 июля три проезда в районе Нагатино-Садовники станут односторонними, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Три проезда в Нагатино-Садовниках станут односторонними с 2 июля
Фото: ИСК «Столица»ИСК «Столица»

«С 2 июля Проектируемый проезд №3418, Проектируемый проезд №1809 и 1-й Нагатинский проезд станут односторонними. ЦОДД просит вас быть внимательными. Обращайте внимание на знаки и учитывайте новые изменения», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что одностороннее движение в упомянутых проездах введут с 11 июня, однако затем дату перенесли, так как на данных участках велись работы по замене асфальта.

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