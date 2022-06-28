Раскрыты причины постоянной смены кадров в московском метро

Причины постоянной смены кадров в столичной подземке раскрыл на официальном сайте мэра города заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.
«Мы даем много объявлений, регулярно проводим рекламную кампанию. У москвичей складывается ложное представление, что если мы постоянно проводим набор машинистов, то, значит, что-то не так», — рассказал специалист о кадровой политике метрополитена.
По словам Ковалева, одна из причин регулярного поиска персонала — естественная смена кадров. Часть работников выходит на пенсию, кто-то вынужден уйти по состоянию здоровья. Кроме того, открываются новые станции, а значит, требуется больше поездов и, соответственно, машинистов.
«Вообще, получить эту профессию может не каждый. В корпоративном университете мы набираем в группу на обучение 50–60 человек, а заканчивает примерно треть из них», — уточнил замначальника метрополитена.
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