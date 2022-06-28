Музей Победы проведет онлайн-мероприятия ко Дню партизан

Онлайн-программа мероприятий ко Дню партизан и подпольщиков будет организована в Музее Победы 29 июня. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.
«29 июня Музей Победы приглашает на онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков. Виртуальные гости на сайте музея узнают историю одной из самых известных подпольных организаций времен войны - «Молодой гвардии», услышат лекцию об оружии партизан, увидят фрагмент газеты «Партизанская правда», которая издавалась на бересте, побывают в настоящей землянке народных мстителей, а также посмотрят четырехсерийный советский фильм «Вызываем огонь на себя», - сказали в пресс-службе.
В рамках виртуальной экскурсии «Подвиг Народа. Сопротивление» пользователи смогут узнать о возникновении «Молодой гвардии».
«Во время виртуальной экскурсии гид Музея Победы Павел Федоров объяснит, почему даже в самую холодную пору в землянке было тепло и уютно, покажет, из каких продуктов бойцы готовили себе еду, а также почему бойцы всегда были чистыми и опрятными», - отметил собеседник агентства.
Кроме этого, все желающие смогут присоединиться к лекциям о газете «Партизанская правда» и разнообразных типах вооружения партизанских отрядов.