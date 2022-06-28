Музей Победы проведет онлайн-мероприятия ко Дню партизан

«Во время виртуальной экскурсии гид Музея Победы Павел Федоров объяснит, почему даже в самую холодную пору в землянке было тепло и уютно, покажет, из каких продуктов бойцы готовили себе еду, а также почему бойцы всегда были чистыми и опрятными», - отметил собеседник агентства.