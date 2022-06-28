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2 часа назад

Огромные очереди в аэропорту Домодедово сняли на видео

Александр Кузьмин

В столичном аэропорту Домодедово образовались огромные очереди на стойках регистрации. Соответствующие кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы. На них видно большое скопление людей.

Уточняется, что причиной затора стали сбои в технической системе при регистрации на некоторые рейсы. Пассажиры не могут улететь уже более часа. По данным Telegram-канала «Говорит Москва», в пресс-службе воздушной гавани заявили об устранении неполадки.

Сегодня стало известно, что Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов России до 6 июля.

Новости Москвы,Общество,Видео,Аэропорт Домодедово,Росавиация,
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