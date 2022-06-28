В Москве объявили победителей хакатона Moscow City Hack

В столице подвели итоги хакатона Moscow City Hack. ИТ-соревнование проходило в онлайн-формате. Для каждого из пяти заданий жюри определило три лучших решения. 12 команд разделили призовой фонд в 2,4 миллиона рублей. Еще три — получат гранты на обучение на общую сумму миллион рублей. Организатором хакатона выступило Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Фото: Е. Самарина. Mos.ru Е. Самарина. Mos.ru

«Заявки на участие в хакатоне подали 2,4 тысячи разработчиков из 65 регионов России и 30 стран мира. Победителями и призерами стали ИТ-специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Челябинска, Казани, Владивостока и даже столицы Индонезии — Джакарты», — отметила НатаНаталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Видео дня

«Я уверен, что все решения, которые были предложены, удастся реализовать и они станут повседневными инструментами для наших промышленных предприятий, бизнеса, органов государственной власти. Предложения участников и победителей хакатона — это не просто хороший старт для создания импортозамещающих продуктов и технологий, это разработки, которые в будущем смогут конкурировать на международных рынках», — сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы ВладВладислав Овчинский.

Фактчекинг научно-технических новостей

Создать решение по автоматизированной проверке новостей в сфере инноваций и технологий предложило Агентство инноваций Москвы. Лучше всех с этой задачей справились участники команды NorthShine из Москвы, Кирова, Уфы и Новосибирска (Павел Злоказов, Полина Бескоровайная, Светлана Кучуганова, Антон Полегенько и Антон Лабунский). Они разработали программу, которая находит первоисточник и сравнивает его с оцениваемым материалом. Также система проверяет факты, сопоставляет даты публикаций и определяет уровень доверия к источнику.

Цифровой сервис для волонтеров

Для Департамента информационных технологий, Комитета общественных связей и молодежной политики и ресурсного центра «Мосволонтер» нужно было создать решение для столичных волонтеров.

В результате участники команды Utop!a из Москвы, Самары, Хабаровска (Артем Милованов, Ольга Калачева, Георгий Габиев, Артем Калачев и Андрей Швед) разработали прототип платформы, на которой можно размещать задачи для волонтеров. Сервис включает в себя три варианта личного кабинета (для волонтеров, спонсоров и организаторов), интерактивную карту мероприятий и учитывает геолокацию пользователя. Для тех, кто только решил присоединиться к движению, предусмотрена функция «Я новичок».

Курс на импортозамещение

Под запрос Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы и Центра «Моспром» участникам предложили создать сервис по сбору и анализу информации об инновационной продукции столичных предприятий взамен импортных аналогов.

Лучше остальных с этой задачей справились студенты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (команда «МИСиС и разработчики») — Анастасия Дивеха, Даниил Ефимов, Сергей Братчиков, Марк Вишневский и Геннадий Альхеев. С помощью нейросети их программа собрала сведения о товарах столичных производителей и сформировала полноценную промышленную базу. Данный сервис поможет предприятиям при изучении рыночной продукции и выстраивании производственных цепочек.

Маркетинг по-новому

Для банка «Уралсиб» команда DataMindStorm из Москвы, Видного и Иванова (Елена Кирьякова, Дарья Ушакова, Андрей Опанасенко, Максим Торокин) создала динамическую панель, которая позволяет следить за эффективностью продвижения продуктов через различные цифровые каналы. Дашборд может прогнозировать периоды притока целевых клиентов для каждой из площадок.

Легко в учении

Под запрос компании «Нетология» оригинальное решение придумала команда SkillTeam из Москвы, Краснодара и Комсомольска-на-Амуре (Александра Тихомирова, Евгений Ляпунов, Дмитрий Клинский, Александр Шатов и Павел Платонов). Специалисты разработали чат-бот, который позволяет студентам отслеживать свой прогресс и мотивирует учиться. Его особенности заключаются в игровой механике, возможности выбирать и ставить цели.

Впервые Moscow City Hack состоялся в 2021 году. Тогда организаторы получили заявки от 1,2 тысячи человек из 79 регионов России. Наиболее перспективных ИТ-специалистов пригласили на работу в структуры Правительства Москвы, а авторам лучшего решения в области онлайн-образования было предложено реализовать пилотный проект с коммерческим партнером хакатона.