Почти 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали десять рейсов и пять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и два отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России продлили до 30 июня. Ограничения касаются воздушных гаваней в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде, Воронеже, Симферополе и других городах России.