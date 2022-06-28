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1 час назад

Почти 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Вечерняя Москва

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Почти 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото:  АГН Москва АГН Москва

Известно, что в Домодедове задержали десять рейсов и пять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и два отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России продлили до 30 июня. Ограничения касаются воздушных гаваней в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде, Воронеже, Симферополе и других городах России.

Новости Москвы,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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